Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza możliwość opodatkowania przychodów z wynajmu mieszkania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach najmu prywatnego. Interpretacja ta dotyczy podatnika, który prowadzi działalność polegającą na wynajmie jednego mieszkania krótkoterminowo. Artykuł omawia szczegóły tej interpretacji oraz korzyści dla podatnika wynikające z takiego rozliczenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w ramach najmu prywatnego

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie jednego mieszkania krótkoterminowo. Działalność rozpoczęła się 4 października 2021 r. Podatnik nie zatrudnia pracowników, nie serwuje posiłków i samodzielnie zarządza wynajmem oraz utrzymaniem mieszkania. Mieszkanie nie jest wprowadzone do ewidencji środków trwałych i nie jest amortyzowane. Podatnik posiada tylko to jedno mieszkanie przeznaczone do wynajmu. Chciałby opodatkować przychody z wynajmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach najmu prywatnego.

KIS potwierdza ryczałt

KIS potwierdza, że przychody z wynajmu tego jednego mieszkania mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach najmu prywatnego. Powołuje się na ustawę o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Zgodnie z interpretacją, podatnik będzie mógł płacić podatek w wysokości 8,5% lub 12,5% od uzyskanych przychodów. Jest to korzystne dla podatnika, który nie zamierza zatrudniać pracowników ani zawierać umów cywilnoprawnych. Interpretacja ta dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji i jednego mieszkania, które podatnik wynajmuje.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-1.4011.351.2023.2.AC