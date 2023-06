Artykuł dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przez osoby, które otrzymały ekwiwalent za urlop i odprawę emerytalną przed otrzymaniem pierwszej emerytury. Według interpretacji podatkowej, takie należności mogą być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego, o ile spełniają określone warunki.

Ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalna. Ulga dla seniorów

Osoba, która złożyła zapytanie do KIS, ukończyła 65 lat i osiągnęła wiek emerytalny. Przebywała na zwolnieniu lekarskim i była zatrudniona na umowę o pracę, podlegając ubezpieczeniom społecznym. Umowa o pracę została rozwiązana w związku z chęcią przejścia na emeryturę. Zakład pracy wypłacił jej ekwiwalent za urlop i odprawę emerytalną. Zaliczka na podatek dochodowy została pobrana od tych należności. Osoba złożyła wniosek o emeryturę do ZUS i otrzymała decyzję o jej przyznaniu, a pierwszą emeryturę otrzymała z wyrównaniem za miesiąc lipiec. W 2022 roku nie złożyła pracodawcy oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia od podatku.

Podatnik zapytał KIS czy może skorzystać z ulgi dla seniora.

Ulga w granicach limity

W odpowiedzi na pytanie zadane przez podatnika, KIS stwierdziło, że wypłacone przez zakład pracy należności mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w granicach limitu wskazanego w tym przepisie.

KIS powołało się na fakt, że osoba otrzymała pierwszą emeryturę po rozwiązaniu umowy o pracę. Ponieważ pieniądze zostały wypłacone przed otrzymaniem pierwszej emerytury, uważa się, że spełnione zostały warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-2.4011.149.2023.2.AP