Jeśli podatnik dokonuje płatności na wirtualny rachunek bankowy dostawcy VAT, który nie jest zgłoszony do wykazu, o którym mówi art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, to taka płatność może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów - tak stwierdził dyrektor KIS

Zgodnie z przepisami art. 22p ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych na rachunek bankowy, który nie został zgłoszony do wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli kwota płatności przekracza kwotę określoną w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców, a nie zgłoszą tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu. Jednakże, w przypadku dokonywania płatności na rachunek bankowy, który nie jest rachunkiem wymienionym w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, a stanowi rachunek wirtualny przypisany przez dostawcę VAT, który nie jest zgłoszony do wykazu, można zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Pierwotna interpretacja organu podatkowego, która zakwestionowała to stanowisko, została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny. Wydając nową interpretację dyrektor KIS uwzględnił ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraziły sądy w tych wyrokach. Zatem, płatność dokonana na rachunek bankowy niezgłoszony do wykazu, ale niebędący rachunkiem wymienionym w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.375.2019.12.RK