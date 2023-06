Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację dotyczącą zwolnienia z podatku dochodowego od wypłat z pracowniczych programów emerytalnych. Odpowiedź KIS dotyczyła pytania podatnika, który zamierza przeprowadzić się z Szwajcarii do Polski i skorzystać z możliwości wypłaty zgromadzonego kapitału emerytalnego ze szwajcarskiego programu kapitałowego. Co stwierdziła KIS?

Wypłata ze szwajcarskiego PPK

W zapytaniu do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) podatnik opisał swoją sytuację, w której zamierza na stałe przeprowadzić się z Szwajcarii do Polski w połowie 2024 roku. Jako obywatel Szwajcarii i Polski, dotychczas mieszkał w Szwajcarii i był ubezpieczony w pracowniczym programie kapitałowym (PPK) w tym kraju. Po przeprowadzce do Polski, zamierza nabyć nieruchomość mieszkaniową i skorzystać z możliwości wypłaty zgromadzonego kapitału emerytalnego ze szwajcarskiego PPK. Pytanie do KIS dotyczyło zwolnienia z podatku dochodowego od tej wypłaty.

PPK a zakup nieruchomości

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, wypłata środków nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b w zw. z art. 21 ust. 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ podatkowy uznał, że zamiarem ustawodawcy było, aby określenie "wypłata" dotyczyło świadczeń, które realizują cel programu emerytalnego, tj. zabezpieczenie źródła utrzymania osobie otrzymującej wypłatę po przejściu na emeryturę. W przypadku wnioskodawcy, uprawnienie do otrzymania środków nie będzie związane z osiągnięciem wieku emerytalnego lub z wcześniejszym przejściem na emeryturę, lecz będzie związane z zakupem w Polsce nieruchomości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.213.2023.2.MM