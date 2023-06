Sprawa dotyczyła przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawna. Do Krajowej Informacji Skarbowej skierowano pytanie czy taka operacja spowoduje powstanie dochodu (przychodu) z tytułu kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego. KIS stwierdziła, że przekształcenie nie spowoduje powstania takiego dochodu, co oznacza brak dodatkowych obowiązków podatkowych dla wnioskodawcy.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną

Wnioskodawcą interpretacji był polski rezydent podatkowy, który jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W 2009 roku rezydent objął dodatkowe udziały w Spółce, a objęcie udziałów było związane z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 50.000 zł. W zamian za udziały, wnioskodawca wniósł jako wkład niepieniężny lokal użytkowy o wyższej wartości niż wartość nominalna udziałów. Nadwyżka wartości wkładu została zaksięgowana jako kapitał zapasowy spółki.

W chwili złożenia wniosku, podatnik był jedynym wspólnikiem spółki, ale planuje przekazać część udziałów osobie bliskiej i przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną. Po przekształceniu, majątek i działalność spółki jawnej będą identyczne jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Do KIS padło pytanie, czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną wartość kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego nad wartością nominalną objętych udziałów będzie prowadzić do powstania jakiegokolwiek dochodu (przychodu) dla wspólników? Wnioskodawca uważa, że nie powstanie żaden dochód/przychód do opodatkowania.

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną. Wyjaśnienie KIS

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Wnioskodawcę, Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie spowoduje powstania dochodu (przychodu) z tytułu kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości wniesionego wkładu niepieniężnego. KIS powołała się na dotychczasowe interpretacje, które potwierdzają to stanowisko.

