Pracownik został zwolniony, otrzymał odprawę, a następnie został przywrócony do pracy przez sąd. Jakie prawo przysługuje w zakresie nadpłaty podatku od odprawy oraz jak należy rozliczyć zwrot w zeznaniu podatkowym. Jest stanowisko KIS.

Przywrócenie do pracy i zwrot odprawy

Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem i wypłacił mu odprawę, od której został odprowadzony podatek. Pracownik odwołał się do sądu pracy, który przywrócił go do pracy. W związku z potwierdzeniem wyroku przez sąd, pracodawca zażądał zwrotu otrzymanej odprawy. Pracownik dokonał wpłaty na konto pracodawcy w 2021 r. W 2022 r. osiągnął dochód, który pozwala mu odliczyć od niego część zwróconej odprawy, ale nie pozwala uzyskać zwrotu zapłaconego podatku przy wspólnym rozliczeniu z małżonką. Obecnie mężczyzna jest zarejestrowany jako bezrobotny i otrzymuje zasiłek

Były pracownik skierował pytanie do KIS, czy w związku z rozliczeniem kwoty otrzymanej odprawy w zeznaniu podatkowym - jako nienależnie pobranego świadczenia - będzie przysługiwało prawo do nadpłaty, wynikającej z pobranego przez płatnika podatku?

Interpretacja dotycząca zwrotu podatku od odprawy

KIS stwierdziła, że zgodnie z art. 36a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba, która zwróciła nienależnie pobrane świadczenie, może zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym dokonała zwrotu. W zeznaniu rocznym powinna wykazać jako przychód całą kwotę otrzymanego świadczenia, a następnie jako koszt uzyskania przychodów kwotę zwróconego świadczenia.

Podatnik może zaliczyć kwotę zwrotu do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, w którym dokonał zwrotu. Nie przysługuje mu natomiast prawo do nadpłaty podatku od odprawy, gdyż odliczenie tego kosztu przełożyło się już na zmniejszenie podatku do zapłacenia za 2022 r.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.341.2023.2.AK