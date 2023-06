Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że podatnik, będący współwłaścicielem lokalu niemieszkalnego, ma prawo do odliczenia całego podatku VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione na wykończenie i wyposażenie tego lokalu.

Wnioskodawczyni, będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, jest współwłaścicielką lokalu niemieszkalnego wraz z córką. Lokal ten jest przeznaczony na wynajem wakacyjny. Koszty związane z wykończeniem i wyposażeniem lokalu zostały podzielone po połowie między wnioskodawkę a jej córkę. Faktury dotyczące połowy tych wydatków, z których wnioskodawczyni odlicza podatek VAT, są wystawione wyłącznie na nią.

Wnioskodawczyni zapytała, czy może odliczyć cały podatek VAT z faktur wystawionych na nią, dokumentujących wydatki poniesione na wykończenie i wyposażenie lokalu niemieszkalnego. Jej stanowisko było takie, że może odliczać podatek od towarów i usług, ponieważ jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Odliczenie podatku VAT dla wynajmu lokalu niemieszkalnego

KIS potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku wnioskodawczyni, nabyte towary związane z wykończeniem i wyposażeniem lokalu niemieszkalnego są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli wynajmu lokalu. W związku z tym, wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia całego podatku VAT z faktur wystawionych na nią, dokumentujących wydatki poniesione na wykończenie i wyposażenie lokalu niemieszkalnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.523.2022.1.AKR