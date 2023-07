Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej stwierdził, że wydatki poniesione na wynajem mieszkania mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli wynajem ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Lokal mieszkalny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oferując usługi doradztwa podatkowego oraz inne usługi prawnicze. W związku z umową z kontrahentem, wnioskodawca jest zobowiązany do świadczenia usług doradztwa podatkowego na rzecz kontrahenta i jego klientów, co często wymaga osobistego stawiennictwa w siedzibie kontrahenta. Dodatkowo, wnioskodawca odbywa aplikację radcowską, która również wymaga jego osobistego stawiennictwa w różnych miejscach. Ze względu na te obowiązki, wnioskodawca wynajął mieszkanie w miejscowości, w której odbywa się większość tych zobowiązań.

Wnioskodawca zapytał, czy wydatki poniesione na wynajem mieszkania mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca argumentował, że wynajem mieszkania jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ponieważ umożliwia mu on szybkie przemieszczanie się do siedziby kontrahenta i innych miejsc, w których odbywają się spotkania z klientami.

Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, stwierdzając, że wydatki poniesione na wynajem mieszkania mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że wynajem ten jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Organ podatkowy podkreślił, że kluczowym kryterium przy zaliczaniu określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku między poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodów.

Organ zwrócił uwagę, że prawidłowość dokonanej kwalifikacji podlega ocenie organów podatkowych. W przypadku wnioskodawcy, wynajęcie mieszkania było bezpośrednio związane z nawiązaną współpracą z podmiotem gospodarczym, na rzecz którego świadczył usługi, a którego siedziba znajdowała się poza miejscowością, w której wnioskodawca zamieszkiwał na stałe.

Dyrektor KIS podkreślił jednak konieczność właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku wydatków. Zgromadzone dowody nie mogą się ograniczać wyłącznie do dowodów wystawionych przez właściciela wynajmowanego mieszkania stwierdzających jedynie wysokość poniesionych przez podatnika wydatków z tytułu wynajmu mieszkania. Niezbędne jest posiadanie dowodów świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której wnioskodawca wynajął mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.334.2023.2.HJ