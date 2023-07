W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, jak prawidłowo obliczać podatek dochodowy dla pracujących seniorów. Interpretacja dotyczyła sytuacji, w której senior otrzymał wynagrodzenie wraz z odprawą emerytalną, przy czym nie uwzględniono pozostałej kwoty wolnej od podatku, jeśli pierwszą emeryturę wnioskodawca otrzymał dopiero później.

Przejście na emeryturę

W dniu 25 września 2022 r. wnioskodawca, będący pracującym seniorem, ukończył 65 lat i nabył prawa do emerytury. Nie skorzystał z tego prawa i kontynuował zatrudnienie. W lutym 2023 r. wnioskodawca rozwiązał umowę o pracę i zdecydował się przejść na emeryturę. Otrzymał wynagrodzenie za styczeń 2023 r. 6 lutego 2023 r., przy czym nie pobrano podatku zgodnie z ulgą dla pracującego seniora. Wynagrodzenie za luty 2023 r. wraz z odprawą emerytalną wnioskodawca otrzymał 6 marca 2023 r., a podatek został pobrany od całości. Pierwszą emeryturę wnioskodawca otrzymał 22 marca 2023 r. Dodatkowo, otrzymał wyrównanie do błędnie wyliczonej odprawy emerytalnej 5 kwietnia 2023 r., gdzie podatek został słusznie pobrany.

Wnioskodawca twierdził, że jako pracujący senior miał prawo skorzystać z ulgi do czasu otrzymania pierwszej emerytury i do kwoty wskazanej w ustawie. Wnioskodawca uważał, że nie powinien zapłacić podatku dochodowego za wszystkie przychody do dnia otrzymania pierwszej emerytury, czyli do 22 marca 2023 r., oczywiście do kwoty 85 528 zł.

Stanowisko fiskusa

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracujący senior ma prawo do ulgi do czasu otrzymania pierwszej emerytury i do kwoty wskazanej w ustawie. KIS potwierdziła, że wnioskodawca nie powinien zapłacić podatku dochodowego za wszystkie przychody ze stosunku pracy (w szczególności: wynagrodzenia oraz odprawy emerytalnej) do dnia otrzymania pierwszej emerytury, czyli do 22 marca 2023 r., oczywiście do kwoty 85 528 zł.

Organ dodał, że niezastosowania przez płatnika zwolnienia i jednoczesne odprowadzanie podatku od całości otrzymanych 6 marca 2023 r. świadczeń w postaci: wynagrodzenia i odprawy emerytalnej (tj. przed otrzymaniem pierwszej emerytury)nie niweczą prawa wnioskodawcy do uwzględnienia zwolnienia od podatku (tzw. ulgi dla seniora) w zeznaniu rocznym za rok 2023 w przypadku tych przychodów - w ww. limitowanej wysokości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.342.2023.2.TR