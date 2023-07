Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia, na podstawie nakazu sądowego, powinien zostać uwzględniony w zeznaniu podatkowym za 2023 r., czy może należy skorygować zeznanie za rok otrzymania świadczenia? Odpowiedź organu jest jasna - zwrot powinien być uwzględniony w zeznaniu za 2023 r., a przepisy podatkowe nie przewidują możliwości poprawienia zeznania za wcześniejsze lata.

Zakwestionowany ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Podatnik, będący Prezesem Zarządu, otrzymał ekwiwalent za niewykorzystany urlop, który następnie został zakwestionowany przez płatnika. Sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie w 2023 roku nakazał podatnikowi zwrot tej kwoty. W związku z tym, podatnik zadał pytanie: Czy zwrot powinien być uwzględniony w PIT-37 za 2023 r. czy należy skorygować PIT-37 za 2019 r.? Podatnik uważał, że powinno to być uwzględnione w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2023 r., a termin złożenia zeznania to 30 kwietnia 2024 r.

Zmniejszenie bieżącego dochodu

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Zgodnie z interpretacją, jeśli otrzymany przez podatnika przychód okazał się nienależny, powinien on dokonać jego zwrotu w pełnej wysokości. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia, które uprzednio zwiększyło dochód podlegający opodatkowaniu, będzie podlegał odliczeniu od dochodu osiągniętego w tym roku podatkowym, w którym nastąpił ten zwrot. Jeżeli kwota odliczenia przekroczy kwotę dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku, kwota ta będzie mogła zostać odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych.

