W interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że wynagrodzenie otrzymane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł. Ta decyzja ma istotne implikacje podatkowe dla osób pełniących takie role.

Praca na rzecz wspólnoty

Podatniczka, będąca na podstawie uchwały właścicieli członkiem zarządu właścicielskiego wspólnoty mieszkaniowej od kwietnia 2001 r. do września 2021 r., złożyła zapytanie do KIS odnośnie rozliczenia otrzymanego wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wnioskodawczyni od 2001 r. nieodpłatnie pełniła pełny zakres prac na rzecz wspólnoty, a w 2013 r. właściciele postanowili płacić jej wynagrodzenie. Podatniczka rozliczała te przychody w Urzędzie Skarbowym w rubryce "Inne źródła" na zasadach ogólnych. Obecny zarządca wspólnoty twierdzi, że wynagrodzenie to powinno być zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Wnioskodawczyni uważa, że otrzymane wynagrodzenie stanowi przychód z "innych źródeł" na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem wnioskodawczyni, rozliczenie tego dochodu w rubryce "Inne źródła" jest prawidłowe

Działalność wykonywana osobiście czy inne źródła

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją, wynagrodzenie otrzymane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej na podstawie wyboru, jakim jest uchwała, stanowi przychód dla celów podatkowych. Przychody te nie są przychodami w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych), ponieważ wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej.

Organ stwierdził, że otrzymywane przez wnioskodawczynię wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej stanowi dla wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ww. ustawy, który powinien zostać wykazany w zeznaniu podatkowym wraz z innymi przychodami i dochodami uzyskanymi w roku podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1146.2022.2.MT