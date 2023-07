Artykuł dotyczy interpretacji organów administracji skarbowej odnośnie naliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej odprawy emerytalnej. Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), płatnik jest zobowiązany do pobrania odpowiedniej kwoty podatku i wykazania jej jako zaliczkę w PIT-11.

Wypłata odprawy emerytalnej byłemu pracownikowi

Wnioskodawca interpretacji, jako płatnik, został zobowiązany wyrokiem sądu do zapłaty wypłaty odprawy emerytalnej byłemu pracownikowi w kwocie 29.078,22 zł. Wypłata została dokonana w dwóch ratach - pierwsza w kwocie 4.846,37 zł w dniu 29 kwietnia 2021 r., a druga w kwocie 24.231,85 zł w dniu 9 czerwca 2021 r. Płatnik pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 4.943,00 zł, która została wykazana w PIT-11 jako przychód ze stosunku pracy. Do KIS padło pytanie, czy w związku z wypłatą - zgodnie z wyrokiem sądu - odprawy emerytalnej byłemu pracownikowi, Wnioskodawca jako płatnik zobowiązany był do naliczenia od wypłaconej byłemu pracownikowi kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Według stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF), płatnik był zobowiązany do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, konkretnie art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 31.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.865.2022.2.AK