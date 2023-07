W artykule omawiane jest stanowisko organów administracji skarbowej w kwestii opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Analizowane są szczególne okoliczności związane z przekazaniem mieszkania do majątku wspólnego przez małżonka oraz konieczność ustalenia momentu nabycia nieruchomości dla celów podatkowych.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. osoba jeszcze przed małżeństwem, zakupiła mieszkanie w miejscowości A. Następnie, 18 czerwca 2016 r., zawarto związek małżeński. Dnia 19 września 2016 r. małżonek dokonał darowizny, wnosząc mieszkanie do majątku wspólnego. W dniu 3 stycznia 2017 r. zakupiono nowe mieszkanie w miejscowości B. W końcu, dnia 28 października 2020 r., sprzedano mieszkanie w miejscowości A. Skierowano do KIS pytanie, czy obowiązuje podatek od sprzedaży nieruchomości w roku 2020?

Organy administracji skarbowej przedstawiły swoje stanowisko. Włączenie lokalu mieszkalnego do majątku wspólnego, który wcześniej należał do jednego z małżonków, nie stanowi nowego momentu nabycia nieruchomości przez drugiego małżonka. Data nabycia lokalu mieszkalnego przez każdego z małżonków jest zatem taka sama jak data nabycia przez małżonka, który włączył go do majątku wspólnego. W konsekwencji, od tej daty należy liczyć 5-letni termin, również w odniesieniu do małżonka, który nabył lokal mieszkalny drogą darowizny. Zgodnie z tym stanowiskiem, w przypadku pytającego, 5 lat odlicza się od końca 2011 r., a więc termin ten już upłynął w momencie sprzedaży nieruchomości w 2020 r.

Dla pytającego oznacza to, że nie podlega on opodatkowaniu od sprzedaży nieruchomości w roku 2020, gdyż sprzedaż nastąpiła po upływie 5-letniego terminu od nabycia nieruchomości przez małżonka, liczonego od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

