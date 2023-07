W artykule przedstawiamy interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą opodatkowania otrzymanych przysporzeń majątkowych tytułem spadku. KIS stwierdziła, że świadczenie pieniężne otrzymane przez spadkobierców za rezygnację z roszczeń o zwrot wywłaszczonych gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Przysporzenie majątkowe ze spadku

W złożonym wniosku nr 1 do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) osoba fizyczna opisała swoją sytuację. W 1975 roku została wydana decyzja o wywłaszczeniu działek, które należały wcześniej do jej rodziny. W wyniku toczącego się postępowania administracyjnego o zwrot wywłaszczonych gruntów, spadkobiercy zawarli porozumienie z Gminą, na mocy którego otrzymali świadczenie pieniężne. W związku z tym, zwróciła się do KIS z pytaniem, czy otrzymane przysporzenia majątkowe tytułem spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Czy otrzymane świadczenie za rezygnację z roszczenia o zwrot nieruchomości podlega podatkowi od spadków i darowizn. Interpretacja KIS

Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Według KIS, w skład masy spadkowej wchodzą tylko i wyłącznie rzeczy i prawa, których właścicielami są spadkodawcy i które przysługują spadkodawcom w momencie ich śmierci. W momencie śmierci spadkodawcy, nieruchomość nie była już jego własnością, gdyż została wywłaszczona. W skład masy spadkowej mogło więc wejść jedynie roszczenie o zwrot tej wywłaszczonej nieruchomości.

To roszczenie, jako prawo majątkowe, było przedmiotem spadku i to jego nabycie wymagało zgłoszenia oraz podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jednak otrzymane świadczenie pieniężne nie istniało na moment śmierci spadkodawcy i nie było przyznane na jego rzecz, a już bezpośrednio dla wnioskodawcy, w wyniku postępowania, w którym to wnioskodawca brał udział i które toczyło się na jego wniosek. Z tego względu, otrzymanie świadczenia za rezygnację z możliwości ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz rezygnację z możliwości ubiegania się o odszkodowanie przysługujące w związku z uniemożliwieniem realizacji obowiązku zwrotu gruntów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.157.2022.4.JKU