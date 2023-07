Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) niedawno udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące opodatkowania przysporzeń majątkowych otrzymanych tytułem spadku. Czy takie przysporzenia rzeczywiście podlegają opodatkowaniu? Czy nabycie spadku można utożsamiać z nabyciem praw majątkowych?

Umowa notarialna między spadkobiercami a gminą

Podatnik, będący spadkobiercą wywłaszczonych gruntów, złożył wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji podatkowej. W swoim wniosku opisał stan faktyczny, informując że została zawarta umowa notarialna między spadkobiercami a gminą, na podstawie której gmina zapłaciła spadkobiercom świadczenie pieniężne w zamian za rezygnację z możliwości ubiegania się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowania. Spadkobiercy zobowiązali się również do cofnięcia wniosku o zwrot nieruchomości. Pytanie podatnika dotyczyło tego, czy otrzymane przysporzenia majątkowe tytułem spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Jak podatek od spadków i darowizn wpływa na wypłatę świadczenia za rezygnację z roszczenia o zwrot nieruchomości

Krajowa Informacja Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Według KIS, w skład masy spadkowej wchodzą tylko i wyłącznie rzeczy i prawa, których właścicielami są spadkodawcy i które przysługują spadkodawcom w momencie ich śmierci. W momencie śmierci spadkodawczyni nie była już właścicielką nieruchomości, gdyż została ona wywłaszczona. W skład masy spadkowej mogło więc wejść jedynie roszczenie o zwrot tej wywłaszczonej nieruchomości. To więc roszczenie, jako prawo majątkowe, było przedmiotem spadku i to jego nabycie wymagało zgłoszenia oraz podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. To wnioskodawca już jako spadkobierca wystąpiła o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w 2009 r. w oparciu o odziedziczone roszczenie (prawo majątkowe) i to w toku tego postępowania zostało zawarte porozumienie w formie aktu notarialnego, na mocy którego otrzymała wnioskodawca świadczenie pieniężne.

W takim stanie faktycznym nie można uznać, że otrzymane świadczenie pieniężne nabyła wnioskodawca tytułem spadku oraz że podlega ono opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Świadczenie to nie istniało bowiem na moment śmierci spadkodawczyni i nie było przyznane na jej rzecz, a już bezpośrednio dla wnioskodawcy, w wyniku postępowania, w którym to wnioskodawca brała udział i które toczyło się na wniosek wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.156.2022.4.JKU