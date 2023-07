Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat, ze względu na realizację przez nabywcę prawa pierwokupu.

Zwolnienie od podatku dochodowego przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

Podatniczka 12 sierpnia 2022 r., sprzedała wspólnie z małżonkiem niezabudowane działki nr A i B/1 o powierzchni 0,35 ha. Działki te nabyli wspólnie w dniu 13 października 2017 r. z zamiarem wybudowania domu. Jednak zrezygnowali z budowy i do dnia sprzedaży nie wykorzystywali działek w żaden sposób. Sprzedaż nastąpiła na zasadzie pierwokupu. Kobieta zapytała KIS, czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przysługuje mu zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Wnioskodawczyni uważa, że przysługuje jej takie zwolnienie.

Przychód objęty zwolnieniem podatkowym

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, uznając, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat. Dyrektor KIS podkreślił, że generalna zasada mówi, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Jednakże, jeżeli sprzedaż następuje po upływie 5 lat, nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu. W przypadku wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem 5 lat, co stanowi źródło przychodu. Niemniej jednak, przychód ten może zostać objęty zwolnieniem podatkowym, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wnioskodawcy, te przesłanki zostały spełnione, co pozwala na skorzystanie ze zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.926.2022.1.AK