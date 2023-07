Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą skutków podatkowych konwersji wierzytelności na kapitał spółki. Głównym zagadnieniem były różnice kursowe, które mogą powstać w wyniku takiej konwersji i ich wpływ na przychody lub koszty uzyskania przychodów spółki.

Konwersja wierzytelności na kapitał spółki

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, prowadzi działalność w zakresie produkcji części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Spółka posiada zobowiązania wobec niemieckiej spółki kapitałowej wynikające z niespłaconych pożyczek. Te pożyczki zostały udzielone w walucie EURO. W najbliższym czasie planowana jest konwersja tych wierzytelności na kapitał spółki. W związku z tym wnioskodawca zwrócił się z pytaniem: Czy na skutek Konwersji powstaną różnice kursowe, o których mowa w art. 15a ustawy o CIT, podlegające zaliczeniu przez Spółkę do przychodów (w przypadku różnic kursowych dodatnich) albo do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku różnic kursowych ujemnych)?

Wnioskodawca uważa, że w wyniku konwersji powstaną różnice kursowe, które będą podlegać zaliczeniu do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów. Wskazuje, że potrącenie wierzytelności wyrażonej w walucie obcej powoduje jej spłatę w tej samej walucie, niezależnie od waluty drugiej potrącanej wierzytelności.

Różnice kursowe wpływają na przychód spółki

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, uznając je za prawidłowe. Zgodnie z interpretacją, potrącenie wierzytelności wyrażonej w walucie obcej jest uważane za jej spłatę w tej walucie. W związku z tym, jeśli dochodzi do potrącenia wierzytelności w walucie obcej z wierzytelnością w złotówkach, powstają różnice kursowe. Te różnice kursowe są traktowane jako przychody (w przypadku różnic dodatnich) lub koszty uzyskania przychodów (w przypadku różnic ujemnych) dla celów podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.298.2023.1.BS