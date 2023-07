Artykuł omawia kwestię powstawania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w postaci poręczeń w kontekście umów kredytowych. Wnioskodawca, polska spółka, zwrócił się o interpretację, czy przychód ten powstaje jednorazowo w momencie zawarcia umowy poręczenia. Co stwierdziła KIS?

Przychód z nieodpłatnego świadczenia w postaci poręczeń

E. S.A. („Wnioskodawca”) to polska spółka mająca siedzibę i miejsce zarządu w Polsce. Jest ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. W celu pozyskania środków finansowych, Spółka zawarła umowy kredytowe, które zostały zabezpieczone przez udziałowców oraz inne powiązane podmioty poprzez udzielenie nieodpłatnych poręczeń. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przychód z nieodpłatnego świadczenia w postaci poręczeń powstaje jednorazowo w momencie zawarcia umowy poręczenia, niezależnie od okresu trwania umowy.

Moment zawarcia umowy poręczenia. Stanowisko KIS

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z nieodpłatnego świadczenia powstaje jednorazowo w momencie zawarcia umowy poręczenia i złożenia oświadczeń poręczycieli o zobowiązaniu się do wykonania zobowiązania. KIS/MF podziela to stanowisko i opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według tych przepisów, umowa poręczenia jest umową gwarancyjną, a przychody z nieodpłatnych świadczeń powstają jednorazowo w momencie otrzymania poręczenia. Zatem Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ujmowania wartości poręczeń w przychodach w kolejnych latach podatkowych.

