Podatnik, który przez lata wynajmował mieszkanie spółdzielcze, zadał sobie pytanie, czy może odzyskać nadpłacony podatek dochodowy. W związku z tym, zwrócił się do organu administracji skarbowej z prośbą o interpretację.

Wynajem mieszkania spółdzielczego

Po przejściu na emeryturę i przeprowadzce do obecnego miejsca zamieszkania, podatnik wynajmował poprzednie mieszkanie spółdzielcze osobom trzecim. Przez kilka lat płacił podatek dochodowy ryczałtem w wysokości 8,5%, opierając się na formularzu PIT-28. Problem polegał na tym, że podatek był pobierany od całej kwoty, którą podatnik otrzymywał od najmujących jako "czynsz", a która obejmowała zarówno koszty użytkowania lokalu, jak i comiesięczną wpłatę do Spółdzielni Mieszkaniowej X. Podatnik sam regulował opłaty do spółdzielni, aby uniknąć zadłużenia wobec nieuczciwego najemcy. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może odzyskać nadpłacony podatek za cały okres rozliczeniowy 2017-2022, argumentując, że podatek powinien być pobierany tylko od faktycznego dochodu z wynajmu, czyli różnicy pomiędzy wpłatą najemcy a własną wpłatą czynszu do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dochodem do opodatkowania jest cała kwota wpłacana przez najmującego

W odpowiedzi na zapytanie podatnika, organ administracji skarbowej (KIS lub MF) przedstawił swoje stanowisko. Organ argumentował, że w przypadku wynajmu mieszkania, dochodem do opodatkowania jest cała kwota wpłacana przez najmującego, czyli "czynsz", bez rozróżnienia na składniki związane z kosztami użytkowania lokalu i wpłatę do spółdzielni. Organ powołał się na odpowiednie przepisy podatkowe, które nie przewidują możliwości odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem lokalu w przypadku opodatkowania ryczałtem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.701.2022.3.AS