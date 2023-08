Podatnik, który sprzedaje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, może być zwolniony z obowiązku podatkowego - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Zapytanie zostało złożone przez podatnika, który sprzedał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W swoim zapytaniu podatnik przedstawił stan faktyczny, w którym opisał nabycie tego prawa w 1995 r., rozwód w 2017 r., podział majątku w 2022 r. oraz sprzedaż w tym samym roku. Podatnik załączył zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, które potwierdzało dokonanie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Sprzedaż nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej.

W tym stanie faktycznym zadano pytanie: Czy powinien Pan opodatkować podatkiem dochodowym sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?

Brak PIT

Według Dyrektora KIS, podatnik nie powinien opodatkować podatkiem dochodowym sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. W stanowisku organów administracji skarbowej powołano się na art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"W konsekwencji, odpłatne zbycie przez Pana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w 2022 r. nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ odpłatne zbycie tego prawa nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do jego nabycia. Zatem, uzyskana z ww. odpłatnego zbycia kwota nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organów administracji skarbowej, że podatnik nie musi opodatkować podatkiem dochodowym sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że nie będzie musiał odprowadzać podatku od tej transakcji. Dla pytającego oznacza to korzyść, ponieważ unika on obowiązku podatkowego w tym konkretnym przypadku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.147.2023.2.AKR