Podatniczka, będąca jedynym spadkobiercą po zmarłym małżonku, zwróciła się do organów podatkowych z pytaniem dotyczącym zwolnienia z podatku od otrzymanej odprawy pośmiertnej. Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), świadczenie to może być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie obowiązujących przepisów.

Odprawa pośmiertna

Podatniczka jest jedynym spadkobiercą po zmarłym małżonku, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez przedsiębiorstwo z siedzibą w Szwajcarii. Po śmierci męża, przedsiębiorstwo zawarło z nią ugodę, na podstawie której otrzymała odprawę pośmiertną.

Podatniczka zwróciła się do organów podatkowych z pytaniem: Czy kwota otrzymana, jako świadczenie mające charakter jednorazowej odprawy pośmiertnej, od przedsiębiorstwa z siedzibą (...) w Szwajcarii, tytułem odprawy pośmiertnej za utratę życia przez Pani współmałżonka, podlega zwolnieniu z zapłaty podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zwolnienie przysługuje

Według Dyrektora KIS, świadczenie otrzymane przez podatniczkę, jako jednorazowa odprawa pośmiertna od przedsiębiorstwa z siedzibą w Szwajcarii, może być zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Z ww. zwolnienia przedmiotowego korzystają więc świadczenia mające charakter odprawy lub zasiłku pogrzebowego, których fakt przysługiwania został unormowany w jakikolwiek sposób. Zgodzić się zatem z Panią należy, że przepis ten nie ma zastosowania wyłącznie do odpraw pośmiertnych uregulowanych w art. 93 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.). Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa uznać zatem należy, że otrzymane ze Szwajcariijednorazowe świadczenie mające charakter odprawy pośmiertnej po zmarłym mężu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z uzyskaniem tego świadczenia nie była Pani zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również do wykazywania tego świadczenia w składanym zeznaniu podatkowym." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją, otrzymana przez podatniczkę kwota jako jednorazowa odprawa pośmiertna od przedsiębiorstwa z Szwajcarii jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z faktu, że odprawy pośmiertne są wymienione jako jeden z rodzajów dochodów zwolnionych z podatku w ww. przepisie. Interpretacja ta ma znaczenie dla podatniczki, ponieważ potwierdza, że nie ma obowiązku zapłaty podatku od otrzymanej odprawy pośmiertnej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.49.2023.2.ENB