Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), ustalił, że nieoprocentowana pożyczka, spełniająca określone warunki, nie generuje obowiązku podatkowego.

Pożyczka bez oprocentowania

Wnioskodawca planuje zawarcie umowy pożyczki na kwotę 1.000.000 zł z osobą niespokrewnioną. Umowa przewiduje spłatę pożyczki w terminie 3 lat od daty udzielenia pożyczki. Pożyczka ma charakter nieoprocentowany, a spłata planowana jest jednorazowo w całości.

Wnioskodawca złożył zapytanie w celu ustalenia, czy takie nieoprocentowane świadczenie nie powoduje powstania nieodpłatnego świadczenia i czy nie będzie wymagało zapłaty podatku dochodowego z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek.

Brak przychodu

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei art. 20 ust. 1 ustawy wymienia przychody z innych źródeł, do których zalicza się m.in. nieodpłatne świadczenia. Stosując te przepisy do opisanego stanu faktycznego, organ stwierdza, że nieoprocentowana pożyczka nie spowoduje powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie, nie będzie wymagała zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

"Wobec powyższego, biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy zgodzić się z Pana stanowiskiem zgodnie z którym jeżeli strony umowy pożyczki ustaliły, że pożyczka zostanie udzielona bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla pożyczkodawcy za udostępnienie pożyczkobiorcy kapitału to udzielona pożyczka ma charakter nieodpłatny. Zatem nieoprocentowana pożyczka, którą zaciągnie Pan od niespokrewnionej osoby fizycznej, nie spowoduje powstania po Pana stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Tym samym, nie będzie Pan zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wnioskodawca otrzymał odpowiedź od KIS, zgodnie z którą nieoprocentowana pożyczka, zgodnie z opisanymi warunkami, nie powoduje powstania nieodpłatnego świadczenia ani obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca może zatem zawrzeć umowę pożyczki bez obawy o konsekwencje podatkowe.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.105.2023.1.KC