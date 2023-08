Dyrektor KIS potwierdził, że spółdzielnia nie może skorzystać z odliczenia VAT, gdyż prowadzi wyłącznie działalność zwolnioną od podatku VAT w zakresie dokonywania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT . Spółdzielnia nie posiada prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji bloków znajdujących się w jej zasobach.

Projekt termomodernizacji

Spółdzielnia złożyła wniosek o dofinansowanie projektu termomodernizacji budynków mieszkalnych, realizowanego w ramach funduszu remontowego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Spółdzielnia informuje, że od marca 2011 roku prowadzi wyłącznie działalność zwolnioną od podatku VAT w zakresie dokonywania czynności objętych art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

Projekt termomodernizacji polega na kompleksowej modernizacji istniejących budynków mieszkalnych poprzez m.in. docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i modernizację systemu grzewczego. Spółdzielnia uważa, że nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupionych towarów i usług związanych z termomodernizacją. Mimo to, wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie.

Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

Dyrektor KIS odpowiedział na pytanie Spółdzielni stwierdzając, że spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji. Podstawą dla tego stanowiska jest art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, który określa zwolnienie od podatku VAT w przypadku czynności związanych z budową, remontem, modernizacją oraz dostawą towarów i świadczeniem usług związanych z tymi czynnościami w zakresie budynków mieszkalnych.

"Usługi nabyte w związku z termomodernizacją budynków mieszkalnych zakupione są dla czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zestawienie przedstawionych we wniosku okoliczności oraz treść powołanych przepisów prowadzi do stwierdzenia, że nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z termomodernizacją budynków, gdyż zakupione towary i usługi dla potrzeb realizacji termomodernizacji budynków mieszkalnych nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych i dotyczą wyłącznie Państwa sfery działalności zwolnionej. Nie został zatem spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku wynikający z treści art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Spółdzielnia nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z termomodernizacją budynków. Powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT, organ administracji skarbowej stwierdził, że Spółdzielnia prowadzi działalność zwolnioną od VAT w zakresie czynności związanych z budową, remontem i modernizacją budynków mieszkalnych. Wynika z tego, że dla Spółdzielni podatek VAT naliczony z faktur jest kosztem kwalifikowalnym. W związku z tym Spółdzielnia nie może odliczyć VAT od zakupionych towarów i usług związanych z projektem termomodernizacji. Interpretacja ta ma znaczenie dla Spółdzielni, która nie może skorzystać z odliczenia VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.103.2023.2.MSO