Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że obroty wynikające z badań na rzecz zagranicznych klientów, nie są uwzględniane przy weryfikacji, czy suma obrotów rocznych przekracza limit zwolnienia podmiotowego (200 000 zł).

Specjalistyczna praktyka lekarska w zakresie dermatologii

Wnioskodawczyni, która prowadzi specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie dermatologii, złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W swoim wniosku opisała, że część jej obrotów podlega zwolnieniu VAT jako usługi opieki medycznej, natomiast inna część to usługi badań prowadzonych na rzecz zagranicznych zleceniodawców z zakresu dermatologii. W celu realizacji tych badań, zleceniodawcy wymagają, aby były one przeprowadzane przez osoby z wykształceniem medycznym i odpowiednim doświadczeniem. Wnioskodawczyni rozpoczęła swoją działalność gospodarczą w sierpniu 2017 r., jednak nie jest zarejestrowana dla celów VAT.

W tym stanie sprawy zadała pytanie: Czy obroty, które wynikają ze świadczenia usług (prowadzenia Badań), są wliczane do kalkulacji limitu w związku ze zwolnieniem podmiotowym na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy VAT?

Brak uwzględnienia w kalkulacji limitu zwolnienia podmiotowego VAT

W odpowiedzi na zapytanie wnioskodawczyni, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przedstawił swoje stanowisko. Zgodnie z nim, usługi badań, świadczone przez wnioskodawczynię na rzecz zagranicznych zleceniodawców, są opodatkowane poza terytorium Polski, co sprawia, że nie powinny być uwzględniane w kalkulacji limitu zwolnienia podmiotowego VAT.

Organ powołał się na definicję sprzedaży w ustawie VAT, która ogranicza się do dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium Polski. Według organu, usługi badań świadczone na rzecz zagranicznych zleceniodawców nie podlegają przepisom dotyczącym zwolnienia podmiotowego, dlatego nie powinny być wliczane do limitu obrotów.

"Skoro - jak wskazano we wniosku - zagraniczni zleceniodawcy ww. usług są podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy posiadającymi siedziby swoich działalności gospodarczej na terytorium innego niż Polska kraju UE oraz kraju spoza UE, to miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług - zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT - jest terytorium państwa, w którym ww. usługobiorcy mają siedzibę działalności gospodarczej. Jednocześnie do usług nie znajdują zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia wynikające z art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy. Stosowanie zatem do art. 2 pkt 22 ustawy, odpłatne świadczenie usług, których miejsce świadczenia (opodatkowania) znajduje się poza terytorium kraju nie będą stanowić sprzedaży w rozumieniu ustawy. Tym samym przy ustalaniu limitu sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ustawy, nie uwzględnia się świadczenia usług, których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. W konsekwencji powyższego wartości świadczonych przez Panią usług w zakresie badań na rzecz zagranicznych zleceniodawców nie należy wliczać do limitu sprzedaży uprawniającego do zostawania zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie:

Z interpretacji Dyrektora KIS wynika, że wnioskodawczyni może korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT, niezależnie od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego za usługi badań, które są świadczone wyłącznie na rzecz zagranicznych zleceniodawców. Oznacza to, że nie musi uwzględniać tych obrotów w kalkulacji limitu 200 000 zł, który decyduje o możliwości skorzystania z tego zwolnienia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.80.2023.2.ŻR