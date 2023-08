Dyrektor KIS potwierdził, że w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji operacji, w ramach której OSP zakupi wyposażenie osobiste strażaka, OSP nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup nie będzie się wiązał z czynnościami opodatkowanymi, a OSP nie będzie również wykonywała żadnych czynności opodatkowanych.

Cztery komplety wyposażenia osobistego strażaka

Ochotnicza Straż Pożarna złożyła w dniu 15.02.2023 wniosek do WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” w zakresie części, dotyczącej dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP dokona zakupu 4 kompletów wyposażenia osobistego dla strażaków, które obejmują ubranie specjalne, buty specjalne strażackie skórzane, buty specjalne strażackie gumowe, hełm strażacki, rękawice specjalne, kominiarka niepalna i ubranie koszarowe.

Zakupione wyposażenie będzie służyć do realizacji zadań likwidowania miejscowych zagrożeń. OSP nie będzie czerpać z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

W stanie sprawy zostało zadane pytanie: Czy w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji, w ramach której zostanie zakupione wyposażenie osobiste strażaka, OSP nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, zatem nie przysługuje jemu prawo do odliczenia podatku VAT, który zostanie naliczony wraz z wystawieniem faktury VAT dokumentującej nabycie wyposażenia osobistego strażaka na potrzeby realizacji operacji?

Nie ma możliwości odliczenia podatku VAT

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji operacji, w ramach której OSP zakupi wyposażenie osobiste strażaków, OSP nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup nie będzie się wiązał z czynnościami opodatkowanymi, a OSP nie będzie również wykonywała żadnych czynności opodatkowanych.

"Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. (…) W związku z powyższym, nie będą Państwo mieli prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym z tego tytułu nie będzie Państwu przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od faktury, dokumentującej nabycie wyposażenia osobistego strażaka na potrzeby realizacji operacji. Wynika to z faktu, że zakup nie będzie się wiązał z żadnymi czynnościami opodatkowanymi, a OSP nie będzie również wykonywała żadnych czynności opodatkowanych. Dla OSP oznacza to, że nie będą mogli odliczyć podatku VAT, co może mieć wpływ na koszty zakupu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 kwietnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.114.2023.2.MG