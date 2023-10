Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że podatnik ma prawo zastosować procedurę VAT-marża w przypadku dostawy używanego pojazdu kolekcjonerskiego.

Sprzedaż pojazdu kolekcjonerskiego a procedura VAT - marża

Wnioskodawcą jest spółka, która zainteresowana jest zakupem pojazdu kolekcjonerskiego na terenie Szwajcarii od osoby prywatnej lub przedsiębiorstwa. Pojazd ma być sprowadzony do Polski, gdzie będzie podlegać procedurze odprawy celnej. Przed importem zostanie również oceniony przez biegłego rzeczoznawcę, który potwierdzi jego status pojazdu kolekcjonerskiego. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przy imporcie i odprawie celnej pojazdu kolekcjonerskiego w Polsce, potwierdzonego przez biegłego rzeczoznawcę, można zastosować procedurę VAT-marża przy sprzedaży. Podatnik uważa, że można zastosować procedurę VAT-marża do sprzedaży pojazdów kolekcjonerskich, które zostały wcześniej sprowadzone.

KIS: dostawa używanych towarów kolekcjonerskich objęta VAT - marżą

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez wnioskodawcę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że podatnik może zastosować procedurę VAT-marża w przypadku dostawy używanych towarów kolekcjonerskich lub antyków. KIS uznała, że przedmioty kolekcjonerskie, w tym pojazdy kolekcjonerskie, muszą być nabyte od odpowiednich podmiotów. KIS stwierdziła, że podatnik, nabył pojazd kolekcjonerski od osoby fizycznej która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub która nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie pojazdu. Według KIS, pojazd kolekcjonerski musi spełniać definicję przedmiotów kolekcjonerskich określoną w ustawie. Przedmioty te, zgodnie z art. 120 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy, mogą obejmować kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej, a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Według KIS, podatnik zobowiązany był na piśmie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z procedurą VAT-marża. Organ wskazał, że zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat od daty złożenia. Organ uznał, to za warunek niezbędny do zastosowania procedury VAT-marża. KIS podkreśliła, że w procedurze VAT-marża podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia pojazdu, pomniejszona o kwotę podatku VAT. Jeśli pojazd kolekcjonerski został wcześniej zaimportowany, kwotę nabycia przyjmuje się w wysokości równej kwocie podstawy opodatkowania z importu towarów, powiększonej o należny podatek od tego importu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.382.2023.1.LK