Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług używanych do badań naukowych, gdyż nie są one wykorzystywane do czynności opodatkowanych i nie podlegają komercjalizacji.

Nabycie towarów do badań a odliczenie podatku

Wnioskodawca jest państwowym instytutem badawczym zajmującym się badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi w różnych dziedzinach nauki i technologii, zwłaszcza związanych z sektorem rolno-spożywczym. Dodatkowo, prowadzi komercyjną działalność, dostarczając mikroorganizmy i świadcząc usługi analityczne, głównie dla firm z branży rolno-spożywczej. Organizacja finansuje swoją działalność poprzez subwencje, dotacje oraz działalność usługową. W ramach swojego projektu, wnioskodawca nawiązał współpracę z fundacją w celu opracowania innowacyjnej technologii produkcji określonych produktów związanych z przetwórstwem żywności. Projekt ma na celu doskonalenie produktów i procesów, w tym opracowanie nowej technologii. Produkty nie są powszechnie dostępne na rynku polskim, a innowacje mają na celu zwiększenie ich atrakcyjności oraz konkurencyjności.

Wnioskodawca zadał pytanie KIS czy może odliczyć podatek naliczony od zakupu towarów i usług w ramach projektu badawczego finansowanego z umowy o przyznaniu pomocy. Instytut badawczy jest zdania, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z prowadzeniem badań naukowych.

KIS: zakupione towary do badań nie podlegają odliczeniu podatku VAT

Według KIS, stanowisko wnioskodawcy było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług związanych z prowadzeniem badań naukowych ze środków publicznych. KIS podkreśliła, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie w przypadku, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku towarów nabywanych przez wnioskodawcę związanymi z badaniami naukowymi, które nie podlegają komercjalizacji, tj. nie były wykorzystane do świadczenia odpłatnych usług podlegających opodatkowaniu VAT, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.504.2023.1.AA