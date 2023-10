Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) działka nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ jej sprzedaż nie wiąże się z działalnością gospodarczą, natomiast jest przeznaczona do celów prywatnych.

Sprzedaż działki a VAT

Wnioskodawcą jest podatnik, który zakupił dom, zabudowania gospodarcze i działkę o łącznej powierzchni 0,55 ha w 1991 roku. W 2019 roku mężczyzna dokonał podziału działki na cztery części, zatwierdzonej przez wójta gminy, co umożliwiło mu sprzedaż jednej z tych działek w 2023 roku. W międzyczasie, działka została podłączona do sieci kanalizacyjnej oraz wodnej. Działki po podziale nie były używane i zostały wyłączone z planu zagospodarowania. Środki uzyskane ze sprzedaży mają być przeznaczone na modernizację jego domu i bieżące potrzeby.

Mężczyzna zadał pytanie KIS czy jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Podatnik uważa, że nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług.

KIS: sprzedaż działki do celów prywatnych zwolniona z VAT

KIS stwierdziła, że stanowisko przedstawione przez podatnika było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że sprzedaż działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie zachodzą przesłanki świadczące o działalności gospodarczej związanej ze zbyciem działki. KIS odwołała się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, które podkreśliło, że działalność związana ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie jest działalnością gospodarczą. Ponadto, organ zaznaczył, że brak było dowodów na zamiar wykorzystania działki do celów działalności gospodarczej przez wnioskodawcę. Działka była przeznaczona do celów prywatnych, a nie do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 września 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.488.2023.2.AJB