Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umowa quasi-dożywocia, mająca na celu przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za świadczenie dożywotniej opieki, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

I. C., druga żona dziadka wnioskodawcy, jest właścicielką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Planuje ona przekazać to prawo wnioskodawcy w zamian za jego gwarancję opieki nad nią aż do jej śmierci. Transakcja ta będzie oparta na umowie nienazwanej, zwaną potocznie "quasi-dożywocie". Mężczyzna wskazał, że jej zawarcie jest dopuszczalne na podstawie art. 353 (1) kodeksu cywilnego, co zostało potwierdzone m.in. wyrokiem SN z 15 października 2014 r. sygn. V CSK 653/13.

Wnioskodawca wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy zawarcie tego typu umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Podkreślił on, że umowa quasi-dożywocia ma charakter odpłatny, gdyż w zamian za przeniesienie prawa do nieruchomości oferuje opiekę nad drugą stroną. Dlatego nie można tej umowy traktować jak darowizny. W konsekwencji wnioskodawca był przekonany, że zawarcie takiej umowy nie powinno być objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Brak opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Dyrektor KIS podzielił stanowisko wnioskodawcy.

Organ podatkowy uznał, że umowa quasi-dożywocia jest umową nienazwaną, która nie jest wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako czynność podlegająca opodatkowaniu. Ponadto, przeniesienie prawa w ramach tej umowy jest uważane za czynność odpłatną ze względu na świadczenie opieki. Z tego powodu KIS stwierdziła, że zawarcie umowy quasi-dożywocia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

"Biorąc pod uwagę przedstawione przez Pana zdarzenie przyszłe oraz przytoczone przepisy należy stwierdzić, że zawarcie umowy polegającej na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za zapewnienie zbywcy dożywotniej opieki i utrzymania (umowy quasi dożywocia), uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie zostało wymienione w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycia prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy nienazwanej nie można zakwalifikować, np. jako umowy darowizny, wymienionej w tym katalogu, gdyż jak sam Pan twierdzi, przeniesienie prawa będzie odpłatne (świadczenie opieki).A zatem przedstawiona we wniosku umowa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.101.2022.1.PB