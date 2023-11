Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na materiały produkcyjne, narzędzia, materiały biurowe, energię elektryczną i gaz, które są bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową, mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej, jednak wydatki na materiały remontowe do tego nie kwalifikują.

Działalność produkcyjną artykułów z tworzyw sztucznych

Wnioskodawca - pewna spółka z o.o., będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzi działalność produkcyjną artykułów z tworzyw sztucznych, w tym badania i rozwój. Ponosi koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową, w tym materiały, narzędzia, materiały biurowe, paliwa i energię elektryczną.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć sie, czy firma może zaliczyć koszty materiałów do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej, a w przypadku ich częściowego wykorzystania w działalności badawczo-rozwojowej, czy może stosować klucz alokacji

Spółka uważała, że może zaliczać te koszty, ponieważ są one bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową. Brak definicji pojęć "materiały" i "surowce" w ustawie wymaga odwołania się do ich ogólnego znaczenia. Dodatkowo, niskocenny majątek trwały związany z działalnością badawczo-rozwojową również może być zaliczany do kosztów kwalifikowanych.

Wydatki na materiały remontowe nie kwalifikują się do ulgi badawczo-rozwojowej

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawca może zaliczyć wydatki na materiały produkcyjne, narzędzia, materiały biurowe, energię elektryczną i gaz do kosztów kwalifikowanych, ale wydatki na materiały remontowe nie kwalifikują się do ulgi badawczo-rozwojowej, ponieważ nie są bezpośrednio związane z działalnością badawczo-rozwojową.

"Odnosząc ww. przepisy do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wskazać należy, że opisane przez Państwa wydatki na materiały remontowe nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej. Ww. materiały remontowe nie stanowią materiałów ani surowców, bezpośrednio związanych z działalnością badawczo-rozwojową, zatem nie można ich zaliczyć do kosztów kwalifikowanych zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT. Zauważyć należy, że ww. materiały nie są zużywane w toku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej o której mowa we wniosku. Jak bowiem wynika z uzupełnienia, w projektach związanych z budową lub modyfikacją form może dojść do zużycia jakiegoś fragmentu formy lub próby zaimplementowania formy mogą doprowadzić do uszkodzenia osprzętu, w konsekwencji w ramach projektu badawczo-rozwojowego konieczne jest wykorzystanie zasobów niezbędnych do naprawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja organu podatkowego jest zgodna z prawem podatkowym. Wydatki na materiały produkcyjne i inne wymienione kategorie mogą być odliczone w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, jednak wydatki na materiały remontowe nie spełniają kryteriów kwalifikacji do tej ulgi.

Źródło: Czy do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 uCIT, Spółka może zaliczyć wydatki na Materiały wskazane w stanie faktycznym be... - Interpretacja - 0111-KDIB1-3.4010.505.2023.2.JMS