Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że spółka, dokonując sprzedaży materialnych dóbr ruchomych (sprzęt AGD i RTV), stanowiących towary używane, nabywanych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży, będzie miała prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża.

Sprzedaż towarów używanych a VAT marża

Spółka planuje prowadzić działalność w zakresie kupna sprzętu AGD i RTV od konsumentów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej i dalszej odsprzedaży tych towarów używanych. Dokumentem potwierdzającym nabycie będzie umowa kupna-sprzedaży. Firma będzie prowadzić ewidencję zawartych umów kupna-sprzedaży w zakresie daty nabycia, danych zbywcy, kwoty nabycia oraz przedmiotu nabycia. Towary nabywane w celu odsprzedaży będą spełniały definicję towarów w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Spółka każdorazowo przed nabyciem sprzętu będzie oceniała jego stopień zużycia oraz dalsze możliwości użytkowe. Ponadto, firma będzie także informowała zbywcę o załączonym oświadczeniu do umowy, z którego będzie wynikało, że towar był przez zbywcę używany przed jego planowanym zbyciem.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy w zakresie kupna i odsprzedaży używanych dóbr materialnych od klientów konsumentów, spółka będzie mogła zastosować procedurę VAT marża i dokonywać sprzedaży zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Firma była zdania, że planowane działania są zgodne z przepisami ustawy o VAT, a zastosowanie procedury VAT marża jest właściwe w przypadku zakupu i odsprzedaży używanego sprzętu AGD i RTV od klientów konsumentów.

Możliwość zastosowania procedury VAT marża

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że spółka ma prawo zastosować procedurę VAT marża do zakupu i odsprzedaży używanych ruchomych dóbr materialnych.

W uzasadnieniu swojej interpretacji organ podatkowy odwołał się do przepisów ustawy o podatku VAT. Wskazał przy tym, że przepisy ww. ustawy przewidują stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy między innymi towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania wszystkiego, co stanowi zapłatę. Jednocześnie KIS podkreśliła, że wymagane jest od podatnika prowadzenie rzetelnej ewidencji zawierającej w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży.

Organ zauważył, że przedstawione okoliczności opisu sprawy wskazują, że nabywane przez spółkę materialne dobra ruchome, tj. sprzęt AGD i RTV będą spełniać definicję towarów używanych, zawartą w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Spółka będzie nabywała dobra, w celu ich dalszej odsprzedaży, od osób nieprowadzących działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 120 ust. 10 ww. ustawy. Ponadto każdy towar będzie oceniany pod względem możliwości jego dalszego użytkowania, sprawności i możliwości korzystania, a następnie dopiero towary będą sprzedawane. Co więcej, towary nadają się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po naprawie.

"Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzam, że dokonując sprzedaży materialnych dóbr ruchomych (AGD, RTV), stanowiących towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy, nabywanych od podmiotów wskazanych w art. 120 ust. 10 ustawy w celu ich dalszej odsprzedaży, będą mieli Państwo prawo do zastosowania szczególnej procedury VAT marża zawartej w art. 120 ust. 4 ustawy" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.505.2023.2.MWJ