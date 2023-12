Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że obowiązek obliczenia i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku sprzedaży majątku upadłej spółki jawnej spoczywa na syndyku masy upadłości, a nie na wspólnikach spółki.

Spółka jawna ogłosiła upadłość

Pewna spółka jawna ogłosiła upadłość w 2020 roku. Syndyk masy upadłości zarządzał majątkiem spółki i dokonał sprzedaży majątku w 2021 i 2022 roku, generując dochody podlegające opodatkowaniu. W tym czasie syndyk nie uiścił zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wnioskodawca - wspólnik spółki, chciał dowiedzieć się, czy wspólnicy spółki mają obowiązek obliczyć i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku spółki, czy obowiązek ten ciąży na syndyku masy upadłości.

Twierdził, że obowiązek ten spoczywa na syndyku. Wspólnik argumentował, że zgodnie z prawem podatkowym i wyrokami sądowymi, syndyk zarządzający majątkiem upadłej spółki powinien ponosić obciążenia podatkowe wynikające z jego działań.

Syndyk jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem upadłego

Dyrektor KIS uznał, że obowiązek obliczenia i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy spoczywa na syndyku masy upadłości. Podkreślił, że to syndyk jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem upadłego i regulację podatków, wynikających z dochodów uzyskanych w trakcie likwidacji majątku spółki.

"Podmiotowość prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości nie ustaje, a syndyk masy upadłości jest osobą odpowiedzialną w czasie trwania postępowania upadłościowego za realizację obowiązków podatnika i płatnika.

Zatem w sytuacji, gdy syndyk w toku likwidacji masy upadłości uzyska dochód do opodatkowania, jako zarządzający majątkiem masy upadłości, zobligowany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Ma on również obowiązek niezwłocznego regulowania należności podatkowych z tego tytułu, z tym, że obowiązek ten aktualizuje się jedynie wtedy, gdy syndyk posiada środki potrzebne do zapłaty podatku.

Wobec tego syndyk, jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej, jest zobowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Organ wyjaśnił, że mimo przekazania zarządzania majątkiem upadłego syndykowi, wspólnicy spółki jawnej pozostają podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, lecz to syndyk ma obowiązek regulacji podatków z tytułu dochodów masy upadłości.

Źródło: Obliczenie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia dochodów powstałych w wyniku działania syndyka. - Interpretacja - 0114-KDIP3-2.4011.850.2023.1.MT