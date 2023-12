Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że darowizna przedsiębiorstwa dokonana przez ojca na rzecz syna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przekazanie przedsiębiorstwa w darowiźnie

Darczyńca zamierza przekazać synowi, w darowiźnie, zakład kamieniarski w całości wraz z nieruchomościami, jak i urządzeniami, maszynami i zapasami kamienia i innych produktów formie aktu notarialnego. Jest to przedsiębiorstwo kompletne w pełni samodzielnie i wyczerpuje wymogi określone art. 55 (1) Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo nie posiada żadnego zadłużenia czy zobowiązań, poza bieżącymi należnościami budżetowymi. Obdarowany nie prowadzi i nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Zamierza otworzyć działalność w dniu podpisania aktu notarialnego darowizny.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy w opisanym stanie faktycznym przy darowiźnie przedsiębiorstwa powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Podatnicy byli zdania, że transakcja nie będzie objęta podatkiem od spadków i darowizn z uwagi na treść art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Darowizna korzysta ze zwolnienia podatkowego

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że darowizna przedsiębiorstwa pomiędzy ojcem a synem jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Organ podatkowy w swojej interpretacji odniósł się do konkretnych przepisów prawa, a w szczególności do art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który reguluje zwolnienie od podatku w przypadku darowizn pomiędzy osobami z zerowej grupy podatkowej, takimi jak ojciec i syn. Po przeanalizowaniu sprawy i ww. uregulowania organ doszedł do wniosku, że obdarowany nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.

"Zatem z uwagi na fakt, że darowizna zostanie zawarta pomiędzy osobami wymienionymi w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (tj. pomiędzy ojcem a synem), będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem po stronie Obdarowanego nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn"- wskazał organ.

Ponadto, KIS podkreśliła, że skoro umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to w celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa powyżej, obdarowany nie będzie miał obowiązku zgłoszenia jej do naczelnika urzędu skarbowego.

"Z treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (jak już wyżej wskazano) co prawda wynika, iż jednym z warunków skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie przez nabywcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek taki nie obejmuje jednak przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron (art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zatem dla celów skorzystania przez Obdarowanego ze zwolnienia podatkowego nie wystąpi obowiązek zgłoszenia nabycia ww. prawa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego"- zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.174.2023.4.JKU