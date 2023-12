Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że wydatki na zabieg artroskopii, nawet jeśli są konieczne do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, gdyż mają charakter osobisty i nie są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą.

Wydatki na zabieg artroskopii a koszty podatkowe

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze obiektów noclegowych i zarządzania nieruchomościami. Podatnik borykał się z problemami zdrowotnymi. Regularne, intensywne działania podejmowane w obszarze biznesowym, takie jak szybkie sprzątanie i naprawy, powodowały dolegliwości związane z blokowaniem stawu biodrowego. Diagnoza medyczna wykazała konflikt udowo-panewkowy, wadę od urodzenia, która ujawniała się tylko podczas wykonywania specyficznych czynności. Wnioskodawca uznał, że zabieg artroskopii jest niezbędny dla kontynuowania jego działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy koszt zabiegu artroskopii, który ma na celu usunięcie wady utrudniającej prowadzenie biznesu, może być zaliczony jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Mężczyzna jest zdania, że poniesione wydatki powinny być uznane za koszty uzyskania przychodu.

KIS: wydatki na zabieg artroskopii nie są zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było nieprawidłowe. Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. KIS podkreśliła, że koszty muszą być racjonalnie uzasadnione i bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Organ podatkowy uznał, że chociaż zabieg artroskopii mógłby pomóc wnioskodawcy w efektywniejszym prowadzeniu działalności, to jednak jego głównym celem była poprawa stanu zdrowia, co miało charakter osobisty. Wydatek, choć mógł mieć pośredni wpływ na działalność gospodarczą, nie był bezpośrednio związany z generowaniem przychodu. W konsekwencji, KIS stwierdziła, że wydatek na zabieg artroskopii nie spełnił warunków z art. 22 ust. 1 ustawy i nie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo, KIS zaznaczyła, że na podatniku spoczywa obowiązek wykazania, że poniesienie konkretnego kosztu ma wpływ na wielkość osiągniętych przychodów lub na zachowanie oraz zabezpieczenie źródła przychodów. W tym przypadku, w ocenie organu mężczyzna nie zdołał przekonująco udowodnić, że zabieg artroskopii bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia przychodów czy zabezpieczenia źródła przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 października 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.687.2023.1.KP