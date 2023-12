Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że publiczna uczelnia zawodowa nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z organizacją konferencji naukowej oraz publikacji pokonferencyjnej, z uwagi na to, że ponoszone wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Wydatki na realizację konferencji oraz publikacji pokonferencyjnych

Publiczna uczelnia zawodowa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności organizuje różnego typu przedsięwzięcia związane z kształceniem oraz pomnażaniem osiągnięć naukowych. W 2024 r. planuje zrealizować konferencję naukową, która ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa. Poprzez ww. działanie uczelnia będzie realizować usługi kształcenia. Uczestnictwo w konferencji będzie odpłatne. Czynność będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT - usługi kształcenia realizowane przez uczelnię. Poza samym kształceniem, jakie zostanie zrealizowane, w ramach projektu, wydana zostanie także publikacja pokonferencyjną, która będzie stanowiła m.in. zbiór materiałów i referatów wygłaszanych w czasie konferencji. Publikacja zostanie bezpłatnie przekazana uczestnikom konferencji, wybranym ośrodkom naukowym oraz instytucjom zajmującym się szeroko pojętą ochroną krajobrazu.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy względem wydatków udokumentowanych fakturami, jakie placówka edukacyjna będzie ponosiła na realizację konferencji oraz publikacji pokonferencyjnej, przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Uczelnia była zdania, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT od przedmiotowych wydatków. Argumentowała, że konferencja oraz publikacja pokonferencyjna korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT. Ponadto, podczas konferencji nie będą świadczone odpłatne usługi, a jej wyniki nie będą służyły opodatkowanym czynnościom w przyszłości. Publikacja, która będzie rozpowszechniana bezpłatnie, również nie podlega opodatkowaniu ww. podatkiem.

Brak prawa do odliczenia VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z wydatkami na realizację konferencji oraz publikacji pokonferencyjnych.

W swojej interpretacji organ podatkowy podkreślił, że podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Organ zauważył, że w przedmiotowej sprawie związek taki nie wystąpi. Z informacji zawartych we wniosku wynikało, że w czasie konferencji uczelnia będzie realizować usługi kształcenia. Czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. W czasie konferencji placówka edukacyjna nie będzie realizować żadnych świadczeń, jakie można uznać za odpłatne czynności opodatkowane. Wyniki konferencji nie będą także służyły tym czynnościom w przyszłości. Poza samym kształceniem, jakie zostanie zrealizowane w ramach projektu, podmiot zamierza wydać także publikację pokonferencyjną. Dostęp do publikacji będzie bezpłatny. Publikacja pokonferencyjna nie będzie sprzedawana.

Na podstawie powyższego KIS stwierdziła, że ponoszone przez uczelnię wydatki nie będą w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, gdyż będą to wydatki wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT (realizacja konferencji) oraz niepodlegających temu podatkowi (publikacja pokonferencyjna).

"Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że nie będzie przysługiwać Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. konferencji oraz publikacji pokonferencyjnej. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. ponoszone wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług" - podsumował organ.

Źródło: Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na realizację konferencji oraz publikacji pokonferencyjnych. - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.588.2023.1.KS - (interpretacje.pl)