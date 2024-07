Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że usługipolegające na sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tych osób mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługi opiekuńcze dla osób w podeszłym wieku

Spółka planuje świadczyć usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub starszych, które mieszkają w Niemczech. Te usługi będą realizowane na podstawie umów zawieranych przez zleceniobiorców spółki, którymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Proces zlecenia usług rozpocznie się od spółki z siedzibą w Polsce, która podpisze umowy bezpośrednio z klientami, a następnie oddeleguje wykonanie tych zadań do spółki świadczącej opiekę.

Z uwagi na obowiązujące regulacje VAT, spółka miała wątpliwości co do możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego dla świadczonych usług. Według art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT, usługi opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub starszymi, realizowane bezpośrednio w ich domach, są zwolnione od podatku VAT. W celu potwierdzenia prawa do takiego zwolnienia spółka zwróciła się do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zwolnienie od podatku VAT usług opiekuńczych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że usługi opieki nad osobami w podeszłym wieku mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 23, usługi opieki nad wymienionymi grupami osób, świadczone w miejscu ich zamieszkania, korzystają ze zwolnienia od podatku. Podkreślił, że zarówno zasady ogólne opodatkowania, jak i specyficzne zwolnienia dla usług opiekuńczych są zgodne z celem ustawy, którym jest wsparcie i ochrona osób wymagających szczególnej opieki.

Następnie KIS omówiła dodatkowe aspekty interpretacji, wskazując na art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku świadczenia usług przez podmiot działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, podatnik ten jest traktowany, jakby sam otrzymał i świadczył te usługi. Dzięki temu, mimo iż spółka świadczy usługi na zlecenie innej firmy, spełnia warunki zwolnienia od podatku VAT, gdyż końcowy charakter świadczonej usługi nie ulega zmianie.

„W świetle powołanych powyżej przepisów oraz okoliczności przedstawionych we wniosku należy stwierdzić, że usługi, które zamierzają Państwo świadczyć polegające na sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku w miejscu zamieszkania tych osób będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 czerwca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.256.2024.1.AS