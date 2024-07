Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że wydatki poniesione na opłacenie składki ubezpieczeniowej na życie dla prezesa zarządu, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów dla spółki. Takie wydatki są traktowane jako ponoszone w celu osiągnięcia przychodów, jak również w celu zabezpieczenia ich źródła.

Ubezpieczenie prezesa jako koszt przychodu

Spółka prowadzi działalność w zakresie specjalistycznych robót budowlanych, oferując swoje usługi zarówno klientom krajowym, jak i zagranicznym. Zarząd spółki, składający się z jednego prezesa, często odbywa podróże służbowe w celu realizacji obowiązków wobec klientów. Zgromadzenie wspólników planuje podjąć uchwałę o przyznaniu prezesowi zarządu świadczenia dodatkowego w postaci ubezpieczenia na życie, które będzie opłacane przez spółkę. Uposażonymi z polisy są osoby trzecie, najbliżsi prezesa, a składki opłacane będą w miesięcznych ratach.

Firma zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy wydatki na składki na ubezpieczenie na życie dla prezesa zarządu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Spółka uważała, że takie wydatki są uzasadnione i racjonalne, gdyż mają na celu budowanie lojalności i umacnianie więzi z przedsiębiorstwem. Argumentowała, że świadczenie nie jest jednostronne, ponieważ prezes wykonuje określone obowiązki wynikające z pełnionej funkcji, a art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT wyłączający jednostronne świadczenia na rzecz wspólników nie ma tu zastosowania.

Zaliczenie wydatków do KUP - stanowisko KIS

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość zaliczenia wydatków poniesionych na składki na ubezpieczenie na życie dla prezesa zarządu jako kosztów uzyskania przychodów spółki.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów. W szczególności wskazał na art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ich zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Podkreślił, że składki na ubezpieczenie życiowe mają na celu umacnianie więzi prezesa zarządu z przedsiębiorstwem, co jest uzasadnione biznesowo i przyczynia się do zachowania źródła przychodów.

Następnie KIS zauważyła, że art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na rzecz członków organów stanowiących osób prawnych, również nie ma zastosowania. Wynika to z faktu, że zarząd jest organem zarządzającym, wykonawczym, a nie stanowiącym. W związku z tym, wydatki na ubezpieczenie na życie prezesa zarządu mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów, gdyż istnieje związek przyczynowy między ich poniesieniem a osiąganiem przychodów przez spółkę.

„Zatem, wydatki poniesione przez Państwa na opłacenie składki ubezpieczeniowej na życie dla Prezesa Zarządu, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu Spółki” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.250.2024.1.AS