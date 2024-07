Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że usługi polegające na wykonywaniu widowisk artystycznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Usługi te, wynagradzane w formie honorariów, kwalifikują się jako usługi kulturalne, nawet jeśli organizator nie występuje osobiście jako artysta.

Organizacja widowisk artystycznych a VAT

Wnioskodawca, czynny podatnik VAT, prowadzi działalność w branży artystycznej, koncentrując się na organizacji widowisk artystycznych. Zawiera umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami kulturalnymi na realizację przedstawień z udziałem śpiewaków operowych, piosenkarzy i muzyków. Sam nie występuje jako artysta, ale pełni rolę konferansjera i koordynatora. Negocjuje warunki współpracy z biurami festiwalowymi i wytwórniami fonograficznymi oraz zajmuje się promocją artystów i widowisk. Artyści świadczą usługi jako indywidualni twórcy lub artyści wykonawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskim. W związku z realizacją widowisk podatnik zarówno otrzymuje, jak i wypłaca honoraria.

Zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy świadczone przez niego usługi polegające na wykonywaniu widowisk artystycznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Uważał, że mimo iż sam nie występuje jako artysta, spełnia warunki do zwolnienia, ponieważ jego działalność obejmuje tworzenie scenariuszy, współtworzenie teledysków, projekcji multimedialnych oraz przygotowanie artystów do występów. Ponadto, jego usługi wynagradzane są w formie honorarium. Wnioskodawca był zdania, że takie działania kwalifikują się jako usługi kulturalne, co uprawnia je do zwolnienia od podatku VAT.

KIS: zwolnienie od VAT usług kulturalnych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że usługi świadczone przez wnioskodawcę polegające na wykonywaniu widowisk artystycznych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, zwolnione od podatku są usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców wynagradzane w formie honorariów. W związku z tym, aby usługi mogły korzystać ze zwolnienia, muszą spełniać warunki zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe, dotyczące charakteru świadczonych usług oraz podmiotu je wykonującego.

Następnie KIS analizowała działalność wnioskodawcy, wskazując, że jest on zaangażowany w tworzenie scenariuszy widowisk, organizację prób, współtworzenie teledysków, projekcji multimedialnych, grafik oraz nadzór techniczny. Pomimo że zainteresowany nie występuje osobiście jako artysta, jego rola jako współtwórcy widowisk kwalifikuje jego usługi jako usługi kulturalne. Ponadto, w wyniku realizacji widowisk powstają utwory w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co dodatkowo potwierdza spełnienie warunków zwolnienia.

„Tym samym, skoro świadczone przez Pana usługi polegające na wykonywaniu widowisk artystycznych, które Pan współtworzy wraz z kilkuosobowym zespołem artystów zatrudnionych na podstawie umów o dzieło, stanowią usługi kulturalne i świadczy je Pan, jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a usługi te są wynagradzane w formie honorarium, to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.326.2024.2.JS