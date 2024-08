Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że organizacja wyścigów gołębi nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te nie spełniają przesłanek zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych, gdyż nie są związane z aktywnością fizyczną osób, a ich celem nie jest rozwój i upowszechnianie sportu.

Organizacja wyścigów gołębi a zwolnienie od VAT

Zarejestrowane stowarzyszenie, skupiające hodowców i sympatyków gołębi pocztowych, nie jest czynnym podatnikiem VAT. Jego głównym celem jest organizacja zawodów, w ramach których gołębie rywalizują w długodystansowych przelotach. Uczestnicy tych zawodów uiszczają opłatę startową, a stowarzyszenie zapewnia gołębiom specjalistyczną opiekę, wyżywienie oraz transport na miejsce wyścigów. Dodatkowo stowarzyszenie odprowadza podatek od nagród, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wątpliwości w niniejszej sprawie dotyczyły możliwości skorzystania przez stowarzyszenie ze zwolnienia od podatku VAT dla usług organizacji wyścigów gołębi oraz związanych z tym czynności. Stowarzyszenie, powołując się na art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, argumentowało, że opłata startowa powinna korzystać ze zwolnienia od podatku, ponieważ zawody są ściśle związane ze sportem, prowadzona działalność nie jest nastawiona na zysk, a uzyskane środki przeznaczane są na cele statutowe stowarzyszenia.

Brak podstaw do zwolnienia VAT - stanowisko KIS

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że usługi organizacji wyścigów gołębi nie spełniają przesłanek umożliwiających zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

KIS uzasadniła swoją interpretację, odwołując się do definicji usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym, zawartej w przepisach ustawy o VAT oraz Dyrektywy 2006/112/WE. Podkreśliła, że zwolnienie przysługuje wyłącznie podmiotom, których statutowym celem jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, oraz że usługi muszą być świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Organ zauważył, że działalność stowarzyszenia, skupiona na hodowli i wyścigach gołębi, nie wpisuje się w te kryteria.

Następnie organ zwrócił uwagę na brak spełnienia przesłanki przedmiotowej, argumentując, że organizacja wyścigów gołębi, mimo elementu rywalizacji, nie jest formą aktywności fizycznej związanej z uczestnictwem osób w sporcie. Aktywność fizyczna dotyczy w tym przypadku zwierząt, a nie ich właścicieli, co wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług. W wyścigach brakuje elementu fizycznego uczestnictwa osób, co jest kluczowym warunkiem do uznania danej usługi za związaną ze sportem w rozumieniu przepisów ustawy.

„Wobec powyższego, usługi organizacji wyścigów sportowych z udziałem gołębi oraz związanych z tym czynności (właściwa opieka nad gołębiami, ich transport na miejsce zawodów, przyznanie nagród) nie będą spełniać przesłanki zarówno podmiotowej, jak i przedmiotowej, aby mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy. Nie są Państwo podmiotem, którego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Ponadto usługi te nie będą świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. W wyścigach sportowych udział będą brały zwierzęta, bez fizycznego uczestnictwa osób” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 30 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.295.2024.2.AKA