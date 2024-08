Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że opłaty za egzaminy i szkolenia na doradcę podatkowego kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodów. Wydatki te mogą mieć znaczący wpływ na zwiększenie kompetencji i konkurencyjności, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu przychodów oraz zabezpieczenia ich źródła.

Opłaty za egzaminy i szkolenia na doradcę podatkowego

Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług księgowych sklasyfikowanych według PKD 69.20.Z. – „Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe”, planuje rozszerzyć swoją ofertę o usługi doradztwa podatkowego. Aby uzyskać niezbędne uprawnienia, zamierza przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. W celu zwiększenia swoich szans na zdanie egzaminów oraz uzyskanie wpisu na listę doradców podatkowych rozważa skorzystanie z odpłatnego szkolenia przygotowującego do tego egzaminu.

Zainteresowany był zdania, że zarówno obowiązkowe opłaty za przystąpienie do egzaminów na doradcę podatkowego, jak i koszty szkoleń przygotowujących do tego egzaminu, spełniają kryteria określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Twierdził, że wydatki te można uznać za ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. W celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia swojego stanowiska przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej kwestii.

KIS: możliwość zaliczenia opłat do kosztów podatkowych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że zarówno opłaty za przystąpienie do egzaminu na doradcę podatkowego, jak i koszty związane ze szkoleniami przygotowującymi do tego egzaminu, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do art. 22 ustawy o PIT, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ich zabezpieczenia lub zachowania, o ile nie są one wyraźnie wyłączone na mocy art. 23 tej ustawy. Organ podkreślił, że wydatki poniesione przez wnioskodawcę spełniają te kryteria, ponieważ są związane z jego działalnością gospodarczą i mogą mieć bezpośredni wpływ na uzyskanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Następnie KIS zauważyła, że wydatki na egzaminy i szkolenia, które umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą być uznane za racjonalnie i gospodarczo uzasadnione. Podkreśliła, że zdobycie uprawnień doradcy podatkowego bezpośrednio wiąże się z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę. Wydatki te mogą mieć znaczący wpływ na zwiększenie kompetencji i konkurencyjności, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu przychodów oraz zabezpieczenia ich źródła.

„Mając powyższe na uwadze, należy więc stwierdzić, że opisane przez Pana obowiązkowe opłaty za przystąpienie do egzaminów na doradcę podatkowego oraz wydatki na szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego są/będą związane z zakresem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, a wiedza na nich zdobyta może mieć wpływ na wysokość Pana przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła. Z tego też względu, poniesione przez Pana opłaty za przystąpienie do egzaminu oraz opłaty za odpłatne szkolenia przygotowujące do egzaminu będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT3.4011.434.2024.2.MJ