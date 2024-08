Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że w sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przychodu przypadającego na konkretnego pracownika w związku z wykorzystaniem przez niego telefonu służbowego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, po stronie takiego pracownika nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.

Prywatne użytkowanie telefonu służbowego a PIT

Spółka udostępnia swoim pracownikom telefony komórkowe z kartami SIM, które działają w taryfie nielimitowanej, służące do wykonywania obowiązków służbowych. Telefony te zastąpiły telefony stacjonarne w biurach, stając się podstawowym narzędziem pracy. Pracownicy mogą korzystać z nich zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, w ramach przyznanego limitu. Telefony pozostają własnością spółki i są udostępniane pracownikom jedynie na czas trwania umowy o pracę. Spółka ponosi koszty związane z usługami telefonii komórkowej oraz transferem danych.

Zdaniem spółki, w przedstawionym stanie faktycznym, pracownicy nie uzyskują przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w celach prywatnych. W związku z tym, na spółce nie ciąży obowiązek obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby potwierdzić prawidłowość swojego stanowiska, spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

KIS: po stronie pracownika nie powstaje przychód

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że pracownicy korzystający ze służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych nie uzyskują przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do podstawowych zasad obowiązujących w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim wskazał na zasadę powszechności opodatkowania, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem ściśle określonych w ustawie wyjątków. Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia skutkujące przysporzeniem majątkowym.

Następnie KIS zaznaczyła, że w sytuacji, gdy korzystanie z telefonu komórkowego jest narzędziem niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych, a wartość prywatnych połączeń nie jest możliwa do jednoznacznego określenia, nie dochodzi do powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W szczególności, gdy brak jest możliwości dokładnego ustalenia kosztów związanych z prywatnym wykorzystaniem telefonu, nie można mówić o powstaniu zobowiązania podatkowego.

„Zatem, w sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przychodu przypadającego na konkretnego pracownika w związku z wykorzystaniem przez pracownika telefonu służbowego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych, po stronie takiego pracownika nie powstaje przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ww. ustawy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Spółka jako płatnik, nie jest zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.534.2024.1.JM