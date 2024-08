Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że wypłata zaległego uposażenia dla funkcjonariusza policji powinna być opodatkowana w momencie jej dokonania, a nie za okres, za który była należna. Ponadto, świadczenie to nie kwalifikuje się do zwolnienia z podatku dochodowego jako odszkodowanie czy zadośćuczynienie.

Zaległe uposażenie oraz obligatoryjne podwyżki a PIT

Wnioskodawca, funkcjonariusz policji, został zawieszony w czynnościach służbowych z powodu toczącego się przeciwko niemu postępowania karnego. W czerwcu 2024 roku postępowanie to zakończyło się prawomocnym uniewinnieniem, co spowodowało wygaśnięcie decyzji o zawieszeniu. W związku z tym zgodnie z art. 124 ust. 2 ustawy o Policji mężczyzna otrzymał zaległe uposażenie oraz obligatoryjne podwyżki wprowadzone w okresie zawieszenia, które zostały mu wypłacone przez pracodawcę 21 i 26 czerwca 2024 roku.

Następnie mężczyzna zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy wypłacone zaległe uposażenie powinno być opodatkowane w momencie wypłaty, czy też za okres, za który było należne. Zapytał również, czy stanowi ono przychód zwolniony od podatku dochodowego. W swoim stanowisku argumentował, że uposażenie powinno być opodatkowane za okres, w którym było należne, a nie w momencie wypłaty, oraz że powinno być zwolnione z podatku jako odszkodowanie za niesłuszne zawieszenie w czynnościach służbowych.

Zaległe uposażenie policjanta podlega opodatkowaniu

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że przedmiotowe świadczenie należy zakwalifikować jako przychód ze stosunku służbowego i opodatkować w momencie, kiedy zostało wypłacone (postawione do dyspozycji).

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o Policji. Wskazał, że art. 124 ust. 2 ustawy o Policji nie traktuje opisanego w nim świadczenia pieniężnego jako odszkodowania lub zadośćuczynienia, z uwagi na to nie może ono korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, gdyż przepis ten zwalnia z opodatkowania jedynie odszkodowania lub zadośćuczynienia, a nie jakiekolwiek świadczenia pieniężne.

Na podstawie przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych przepisów prawa organ stwierdził, że zaległe uposażenie za okres zawieszenia w czynnościach służbowych stanowi w rzeczywistości wypłatę zaległego wynagrodzenia (uposażenia). Świadczenie to, jako związane ze stosunkiem służbowym należy zakwalifikować do przychodów określonych w przepisie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT jako przychód ze stosunku służbowego i opodatkować w momencie, kiedy uposażenie zostało wypłacone (postawione do dyspozycji).

Podsumowując, KIS jednoznacznie stwierdziła, że zaległe uposażenie, które funkcjonariusz policji otrzymał po uniewinnieniu, powinno być opodatkowane w momencie jego wypłaty, a nie w okresie, za który było należne. Ponadto, świadczenie to nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego, ponieważ nie spełnia definicji odszkodowania ani zadośćuczynienia. W związku z tym wypłata zaległego uposażenia stanowi przychód ze stosunku służbowego, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 sierpnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDWPT.4011.136.2024.2.MH