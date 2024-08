Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że usługi związane z oprawą muzyczną i artystyczną imprez okolicznościowych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Świadczenie takich usług przez indywidualnego twórcę lub artystę wykonawcę, wynagradzane w formie honorariów, spełnia warunki zwolnienia określone w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.

Oprawa muzyczna i artystyczna imprez a VAT

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, świadczy usługi związane z oprawą muzyczną i artystyczną imprez okolicznościowych, takich jak wesela. Jego działalność została sklasyfikowana pod kodem PKWiU 90.01.Z. „Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych”. W ramach swoich usług mężczyzna pełni rolę DJ-a, wodzireja i konferansjera, zapewniając również cały niezbędny sprzęt muzyczny, oświetlenie oraz dodatkowe akcesoria. Ponadto tworzy autorskie scenariusze imprez, opracowywane po konsultacji z klientami, które obejmują tematyczne tańce, przedstawienia oraz inne atrakcje.

Podatnik uważał, że jego usługi można zakwalifikować jako usługi kulturalne świadczone przez indywidualnego twórcę lub artystę wykonawcę w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Argumentował, że wynagrodzenie za te usługi stanowi honorarium za przekazanie praw autorskich lub artystycznych, co, jego zdaniem, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT. W celu uzyskania oficjalnego potwierdzenia swojego stanowiska przedsiębiorca zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie.

Zwolnienie od podatku VAT - interpretacja KIS

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że usługi opisane we wniosku mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o VAT oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT, zwolnieniu od podatku podlegają usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorariów. Dodatkowo organ wskazał, że przedmiotem prawa autorskiego może być każdy przejaw działalności twórczej, co obejmuje również działania związane z tworzeniem oprawy artystycznej i muzycznej.

Następnie KIS szczegółowo przeanalizowała świadczone przez wnioskodawcę usługi, które obejmują zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej imprez, w tym występowanie jako DJ, wodzirej i konferansjer. Organ podkreślił, że usługi te mają charakter kulturalny, ponieważ ich rezultat stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W związku z tym spełniają one warunki zwolnienia od podatku VAT, pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wykluczające to zwolnienie, określone w art. 43 ust. 19 ustawy o VAT.

„Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro świadczone przez Pana usługi opisane we wniosku stanowią usługi kulturalne, do których nie znajduje zastosowania art. 43 ust. 19 ustawy, a które świadczy Pan jako indywidualny twórca lub artysta wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując wynagrodzenie w formie honorarium, to usługi te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy” - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 sierpnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111.KDIB3-2.4012.246.2024.2.ASZ