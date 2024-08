Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wyjaśniła, że dochód z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, w celu zakwaterowania pracowników firm będących w podróży służbowej (delegacji do robót budowlanych) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wynajem pokoi pracownikom w delegacji a PIT

Wnioskodawczyni uzyskuje dochody z wynajmu czterech pokoi gościnnych, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych na terenie gospodarstwa rolnego na wsi. Jej usługi skierowane są zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które przebywają na urlopach, weekendach, feriach i wakacjach, jak i do firm delegujących pracowników do robót budowlanych. Dochody z wynajmu pokoi i wyżywienia tych osób są traktowane jako dochody z agroturystyki.

Podatniczka zastanawiała się, czy dochody z zakwaterowania pracowników w podróży służbowej (delegacji do robót budowlanych) mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT. Wskazała, że przepisy nie definiują pojęcia "wypoczynku", a jej zdaniem powinno ono obejmować także odpoczynek po pracy, co mogłoby uzasadniać zastosowanie tego zwolnienia. Aby uzyskać oficjalne potwierdzenie kobieta, złożyła do organu podatkowego wiosek o interpretację indywidualną.

Brak zwolnienia podatkowego - stanowisko KIS

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że dochody z wynajmu pokoi pracownikom w delegacji nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do przepisów ustawy o PIT, a w szczególności do art. 9 ust. 1 tej ustawy, który precyzuje, że opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych. Organ zaznaczył, że przepisy dotyczące ulg podatkowych muszą być interpretowane ściśle, bez możliwości ich rozszerzającego rozumienia.

KIS zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT, zwolnienie dotyczy wyłącznie wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku, przy spełnieniu określonych warunków. Podkreśliła, że pracownicy będący w delegacji, korzystający z noclegu w związku z obowiązkami służbowymi, nie spełniają kryterium "pobytu na wypoczynku", dlatego ich zakwaterowanie nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

„Podsumowując, dochód z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w gospodarstwie rolnym, w celu zakwaterowania pracowników firm będących w podróży służbowej (delegacji do robót budowlanych) – wobec niespełnienia wszystkich warunków zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy tego przepisu” - zakończył organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 sierpnia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.506.2024.1.KF