Czy gmina ma prawo do odliczenia podatku VAT od budowy budynku mieszkalnego?

VAT od budowy budynku mieszkalnego

Gmina Miasto, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, realizuje inwestycję w budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja ta jest dofinansowana z Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi (…), przy czym budynkiem zarządzać będzie Zarządca, który jest zarządcą mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta na podstawie umowy o zarządzanie. Mieszkania powstałe w wyniku inwestycji wejdą w skład mieszkaniowego zasobu gminy i będą wynajmowane na podstawie umów najmu osobom fizycznym. Mieszkania będą wyposażone w indywidualne kotły gazowe i kuchenki gazowe, a dostawy gazu i energii elektrycznej do poszczególnych lokali będą zawierane bezpośrednio przez najemców.

Gmina nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT, jeżeli towary i usługi, przy nabyciu których został naliczony podatek, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku budowanego budynku mieszkalnego, umowy najmu lokali mieszkalnych są zwolnione z VAT, więc rezultaty inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto sposób rozliczania kosztów eksploatacyjnych mieszkań, który polega na zawieraniu umów bezpośrednio z dostawcami lub refakturze, nie daje również prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z inwestycją.

W wyniku interpretacji KIS wynika, że Gminie Miastu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wynika to z faktu, że umowy najmu lokali mieszkalnych są zwolnione z VAT, a sposób rozliczania kosztów eksploatacyjnych nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego. Oznacza to, że Gmina będzie musiała ponieść pełne koszty inwestycji bez możliwości odliczenia podatku VAT. Z drugiej strony, organy administracji skarbowej potwierdziły, że zwolnienie z VAT dotyczy czynszu najmu lokali mieszkalnych, co ma znaczenie dla podatników korzystających z takiego najmu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.210.2023.2.ID