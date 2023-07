Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) została poinformowana przez organ podatkowy, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji zadania. Organ podatkowy wskazał, że OSP nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie wykonuje czynności opodatkowanych. To oznacza, że poniesiony podatek VAT nie będzie podlegał zwrotowi, co może wpłynąć na finanse i budżet organizacji.

Czy Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania?

Ochotnicza Straż Pożarna w (…) jest zrzeszeniem osób fizycznych o charakterze niezarobkowym, działającym na rzecz zapobiegania pożarom i innych zagrożeń oraz rozwijania kultury fizycznej i sportu. Straż Pożarna nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie wykonuje czynności opodatkowanych. W ramach realizacji zadania pn.: „(…)”, Straż Pożarna zawarła umowę o przyznanej pomocy z Województwem (…) i będzie ponosić koszty związane z organizacją warsztatów i zajęć, które nie mają charakteru zarobkowego.

Brak prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją projektu integracyjnego przez Ochotniczą Straż Pożarną

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie podatnikom VAT, którzy wykorzystują towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej, która nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i nie wykonuje czynności opodatkowanych, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podsumowanie

W wyniku interpretacji organu podatkowego wynika, że Ochotnicza Straż Pożarna w (…) nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją zadania pn.: „(…)”. To oznacza, że poniesiony podatek VAT nie będzie podlegał zwrotowi. Wnioskodawca powinien uwzględnić to w swoich rozliczeniach finansowych i budżetowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL3.4012.347.2023.1.KFK