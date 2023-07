Fiskus odmawia gminie prawa do odliczenia podatku VAT związanych z wydatkami na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W odpowiedzi na zapytanie gminy, resort finansów wskazał, że odliczenie podatku przysługuje jedynie czynnym podatnikom VAT wykonującym czynności opodatkowane. W przypadku gminy, która realizuje inwestycję w ramach zadań własnych, brak jest związku czynności opodatkowanych z wykorzystywanymi towarami i usługami. Decyzja ta może mieć poważne konsekwencje finansowe dla gminy, która nie będzie mogła odliczyć podatku VAT związanych z tym projektem.

VAT związany z inwestycją w Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Gmina złożyła zapytanie do Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Całkowity koszt zadania wynosił określoną kwotę, z czego część została dofinansowana przez Rządowy Fundusz Polski Ład. Gmina zwróciła się o informację, czy przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT związane z tymi wydatkami.

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT

W odpowiedzi na zapytanie Gminy, Ministerstwo Finansów stwierdziło, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z budową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie zarejestrowanym, czynnym podatnikom VAT, którzy wykorzystują towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Gminy, która realizuje inwestycję w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, nie ma takiego związku czynności opodatkowanych z wykorzystywanymi towarami i usługami, co uniemożliwia odliczenie podatku VAT.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji Ministerstwa Finansów, że Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji budowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Odliczenie podatku VAT przysługuje jedynie podatnikom VAT, którzy wykorzystują towary i usługi do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Gminy, która działa w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, nie ma takiego związku czynności opodatkowanych z wykorzystywanymi towarami i usługami.

Dla Gminy oznacza to, że nie będzie mogła odliczyć podatku VAT związanego z wydatkami na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Natomiast dla organów administracji skarbowej wynika z tego, że powinny odmówić Gminie odliczenia podatku VAT w tej sprawie.

