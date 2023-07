Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu związanego z infrastrukturą drogową. Po uzyskaniu wsparcia, gmina poniosła pewne wydatki, które chciała uwzględnić w obniżeniu podatku VAT. Jednak Krajowa Informacja Skarbowa nie przyznała gminie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. To stanowisko ma znaczenie dla samorządów, które realizują projekty w ramach własnych zadań i chcą skorzystać z ulgi podatkowej.

Czy gmina realizująca projekt nieodpłatnie udostępniane drogi publiczne ma prawo do obniżenia podatku VAT?

Gmina ... jest czynnym podatnikiem VAT i złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa ... za pośrednictwem ... i uzyskała wsparcie na zadanie „....”. Umowa nr ... z dnia 13.01.2023 r. dotyczy realizacji zadania w ramach PROW na lata 2014-2020. W ramach realizacji projektu, gmina poniosła wydatki związane z dokumentacją projektowo-kosztorysową, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz promocję.

Towary i usługi nabyte przez gminę w ramach realizacji projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ drogi publiczne udostępniane są nieodpłatnie. Wydatki w projekcie są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na gminę. Projekt został zrealizowany w ramach zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. 2023 poz. 40 ze zm) art. 7 ust. 1 pkt 2, 3a i 17.

Gminie nie przysługuje prawo obniżenia VAT

W odpowiedzi na pytanie zadane przez gminę, Krajowa Informacja Skarbowa/Ministerstwo Finansów stwierdziło, że w związku z realizacją zadania gminie nie przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego ze zrealizowanym projektem. Wniosek o dofinansowanie został zrealizowany w ramach zadań własnych gminy, a towary i usługi nabyte nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT. Stanowisko to ma znaczenie dla pytającej gminy, która nie może skorzystać z ulgi podatkowej, oraz dla organów administracji skarbowej, które ustalają zasady opodatkowania dla projektów realizowanych przez samorządy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.356.2023.1.MGO