W artykule omawiamy kwestię odliczenia VAT z wydatków związanych z realizacją projektów oświatowych. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała stanowisko dotyczące wniosku podatnika VAT, który starał się o dofinansowanie na poprawę warunków nauczania w szkole. Według KIS, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, gdyż wydatki nie są związane z czynnościami opodatkowanymi. Artykuł analizuje argumentację KIS i jej konsekwencje zarówno dla wnioskodawcy, jak i dla innych podatników.

VAT z wydatków na projekty oświatowe

Wnioskodawca, który jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, zwrócił się do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z pytaniem dotyczącym prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu polegającego na polepszeniu warunków nauczania w Szkole Podstawowej im. ... w ....

Wnioskodawca posiadając status podatnika VAT, ubiegał się o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... . Jednakże, zainteresowany chciał dowiedzieć się, czy będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego na wydatki związane z realizacją projektu.

Brak prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu oświatowego

Według Krajowej Informacji Skarbowej, gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. KIS powołała się na art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje tylko wtedy, gdy towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowanie

Wnioskodawca nie będzie mógł odliczyć VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją projektu. Zdaniem KIS, majątek wytworzony w ramach inwestycji będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia zajęć dla uczniów placówki oświatowej, co oznacza brak generowania dochodów przez gminę. W związku z tym, nie będzie miało zastosowania prawo do odliczenia VAT naliczonego, ponieważ wydatki nie będą związane z czynnościami gminy podlegającymi opodatkowaniu VAT.

Dla organów administracji skarbowej wynika z tej interpretacji, że gminy nie mają prawa do odliczenia VAT naliczonego z tego rodzaju wydatków, gdyż nie są one związane z czynnościami opodatkowanymi VAT. Z kolei dla wnioskodawcy wynika z tego, że nie będzie mógł odliczyć VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z projektem i powinien uwzględnić to w planowanych kosztach inwestycji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.150.2023.1.MD