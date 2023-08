Gmina planuje uzyskać dofinansowanie na realizację projektu z dotacji Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak przed złożeniem wniosku, konieczne jest uzyskanie interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT związanych z projektem. Artykuł omawia stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej oraz implikacje dla gminy w kontekście podatku od towarów i usług.

VAT związany z realizacją ekopracowni

Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w formie dotacji złożonej w ramach konkursu pn. „…” – ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w …. Jako jednym z wymaganych załączników do wniosku o udzielenie dofinansowania jest interpretacja indywidualna wydana przez właściwego Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie możliwości prawnego odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją tego zadania.

W ramach projektu pn. „…” – w Szkole Podstawowej w … ul. … zostanie wykonana Ekopracownia. W ramach zadania pracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt, pomoce multimedialne, a także zestawy niezbędne do realizacji podstawy programowej, akcesoria do prowadzenia doświadczeń, sprzęt laboratoryjny. Projekt będzie finansowany ze środków własnych Gminy oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w … .

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT, natomiast Szkoła Podstawowa w …. nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawiane na Gminę jako nabywcę, a Szkoła Podstawowa będzie jej odbiorcą.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenia usług. W ramach projektu świadczone przez Szkołę Podstawową w …. zadania będą nieodpłatne, a zatem nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co oznacza, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podsumowanie

Wnioskiem z interpretacji jest to, że Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „….” w Szkole Podstawowej w …. ul. …. Wynika to z faktu, że zadania realizowane w ramach projektu będą nieodpłatne i niepodlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym, zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, co uniemożliwia obniżenie kwoty podatku należnego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 marca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.152.2023.1.MD